Rapper Gucci Mane en vrouw verwelkomen zoon

De rapper, die eigenlijk Radric Delantic Davis heet, en zijn echtgenote maakten het nieuws bekend op Instagram. Een kiekje van de kleine deelden ze daarbij nog niet.

In augustus maakte Gucci bekend dat er gezinsuitbreiding op komst was. „Mijn vrouw is zwanger. Mijn leven is geweldig”, schreef de 40-jarige bij een foto van zijn vrouw met haar bollende buik. Keyshia deelde hetzelfde kiekje. „Ik ben niet atletisch maar met Gucci Mane deed ik gymnastiek.”

Het echtpaar, dat sinds 2017 getrouwd is, heeft wel al kinderen. De rapper deelt met zijn ex een 12-jarige zoon. Keyshia heeft drie kinderen uit een vorige relatie.