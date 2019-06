Absurdistisch maar herkenbaar

Cystine Carreon: „Het is voor het eerst dat ik in een stuk zoveel vrijheid krijg.” Ⓒ Foto Maikel Thijssen

Hoe reageer je als je ineens een bomgordel en granaten in de tas van je vriend vindt? Cystine Carreon (45) speelt in Vrouwen op de rand van een zenuwinzinking, de nieuwe zomermusical van De Kernploeg, één van de personages die in een absurde situatie de wanhoop nabij is. „Terwijl ik juist van mezelf redelijk koel en bedachtzaam ben.”