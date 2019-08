Deze man baalt als een stekker van keuze Rotterdam als Songfestivalstad

Wordt het Maastricht of Rotterdam? Gisteravond kon Frank van Etten zijn zenuwen al moeilijk de baas. Want zou het Rotterdam worden, dan moest de volkszanger plaats maken voor het internationale liedjesfestijn. Van Etten heeft namelijk precies op 9 mei 2020 Ahoy afgehuurd om zijn 20-jarig artiestenjubileum groots te vieren.

„Sinds enkele dagen heb ik ook een heftige keelontsteking. Als morgen blijkt dat mijn concert niet door kan gaan, voel ik me waarschijnlijk nog beroerder”, zei hij aan de vooravond van de uitslag. Nu dat dan ook aan aan de hand is, laat Frank weten dat het hem niet in de koude kleren gaat zitten. „Maanden aan voorbereiding ging er aan vooraf.” Toch is hij niet verslagen. „Het wordt afstel, maar geen uitstel.”

Momenteel staat de uit Apeldoorn afkomstige zanger in alle Nederlandstalige lijsten met Op het kamp. De afgelopen twintig jaar heeft de volkszanger, die bekend werd door Leef als een zigeuner vele hits op zijn naam weten te schrijven. Hij mocht in 2018 de Koos Alberts Award voor Beste levenslied-zanger 2018 in ontvangst nemen en voor Huisje op wielen ontving hij de Buma NL Award in de categorie Meest gedraaid in de Nederlandse horeca - Hollands. Ook Jij bent niet meer die man van toen, een gevoelig lied dat hij door Alie Bakker liet schrijven, leverde hem een Gouden plaat op.