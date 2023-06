Harry bij hooggerechtshof voor tweede dag in getuigenbank

Ⓒ ANP / HH

De Britse prins Harry is woensdag weer bij het hooggerechtshof in Londen gearriveerd. Daar neemt de hertog van Sussex voor de tweede dag op rij plaats in de getuigenbank in de zaak tegen Mirror Group Newspapers (MGN). Hij beschuldigt de uitgever van tabloid The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van informatie.