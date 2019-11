’George Michael was blij met Last Christmas-film’

„Het was zo leuk hem te ontmoeten. We komen allebei uit Noord-Londen, zie je”, zei de 60-jarige Thompson, die als actrice meerdere internationale prijzen in de wacht sleepte met films als Sense and Sensibility en Love Actually. „Hij wilde een rol spelen in de totstandkoming van de film.”

Helaas mocht het niet zo zijn: de Faith-zanger overleed op 53-jarige leeftijd. De film is er nu toch gekomen, en George Michael speelde volgens Thompson wel degelijk een rol. „Ik voel hem nog rond de set. Het was heel raar. Hij was zo aanwezig.”

„Het was een tragedie in 2016”, vervolgt de actrice en regisseur, die meeschreef aan het script voor en een rol speelt in Last Christmas. „Hij had bij de première moeten zijn.”

