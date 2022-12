Bassist Rage Against The machine heeft prostaatkanker

Al eerder bleek dat er iets mis was. „Ik wilde een verzekering afsluiten”, vertelt de 54-jarige bassist. Bij een gezondheidscheck bleek zijn PSA-waarde echter verhoogd te zijn. „Ik kreeg geen verzekering.”

Commerford hield anderhalf jaar zijn PSA-waarde in de gaten. „Die steeg steeds een klein beetje”, kijkt hij terug. „Uiteindelijk deden ze een biopsie en ontdekten dat ik kanker had, dus haalden ze mijn prostaat eruit.” Achteraf baalt de muzikant ervan dat hij de symptomen niet serieus genoeg heeft genomen. Hij dacht dat het allemaal niet zo erg was.

Hij wordt nu om de zes maanden onderzocht. De laatste uitslag was goed. Volgens Commerford is het een spannende tijd voor hem, maar heeft hij veel steun van zijn partner. „Het wordt een lange reis, hoop ik”, zegt hij over het restant van zijn leven. „Mijn vader stierf rond zijn zeventigste aan kanker en mijn moeder stierf aan kanker toen ze veertig was.” Commerford denkt zelf nog minstens tien jaar te kunnen leven. In de tijd die hij nog heeft hoopt hij honderd songs te kunnen schrijven.