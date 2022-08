Nicolette Kluijver: ’We moeten niet uitdragen dat sporten de norm is’

„Het was een tijdje hip om implantaten in je billen te laten plaatsen, maar daar waag ik me niet aan”, stelt Kluijver in gesprek met Beau Monde. De 37-jarige stoort zich sowieso aan zogenoemde ’lichaamstrends’. „Hoe kun je nou zeggen dat iets in of uit de mode is als het gaat om je lijf?” Ze is dan ook van mening dat mensen blij moeten zijn wanneer hun lichaam gezond is, ongeacht hoe het eruitziet. „We moeten niet uitdragen dat sporten de norm is en dat je lelijk bent als je er niet aan meedoet.”

Zelf sport Kluijver overigens het liefst zes keer per week, omdat ze naar eigen zeggen te veel energie heeft. Als kind reed ze veel paard en zwom ze, maar toen ze op haar zeventiende modellenwerk ging doen veranderde haar relatie met sport en bewegen. „Ik was op een ongezonde manier bezig.” Nu de presentatrice meer rust in haar leven heeft, ervaart ze sporten eindelijk weer als leuk.