Realityster Louisa Janssen rouwt om jongste broer: ’Ik heb je grootgebracht’

Louisa (37) beschrijft in een eerbetoon op Facebook hoe ze als kind voor haar babybroertje zorgde en hem later regelmatig meenam naar het zwembad en de McDonald’s. „Ik mag zeggen dat ik je grootgebracht heb, ik je geleerd heb om o pte komen voor jezelf, ik leerde je zwemmmen en ik was die koekwous die altijd een camera of fototoestel bij me had.” De realityster deelt dan ook een serie foto’s van haar broertje.

De twee waren volgens haar ’dag en nacht samen’ en hadden ondanks een meningsverschil van de laatste jaren, daarvoor nooit ruzie met elkaar. Net nu ze sinds een jaar weer verenigd zijn, moet ze hem weer missen. Ze beschrijft hoe ze zondagavond met veel lol nog met hem en haar vriend Rowan naar de WK-finale keken. „En maandagmorgen rond half 8 kreeg ik het nieuws te horen. Ik besefte het niet, geloofde het niet.” Ze zegt dat ze nog voor zijn deur stond te wachten, al stuurde de politie haar naar huis. „Ik moest het zien, want ik zei steeds: ’Hij zal zo wel naar buiten lopen, hij zal zich wel niet goed voelen’. Maar toen kwam je naar buiten op een bedje en ik kon je niet zien. (...) Jantje, toen besefte ik het pas, dat ik je dus nu voorgoed kwijt ben.”

In ontroerende woorden zegt ze snal naar hem toe te komen ’als ik mijn plicht gedaan heb’ en dat ze dan samen weer feestjes gaan bouwen. „We maken die hemel gek, want ik hou van jou.” Ze laat weten dat er vrijdag een laatste eerbetoon aan hem plaatsvindt. „Ik wou dat de hele wereld kwam voor jou.” Ze nodigt op Facebook iedereen die hem kende, uit om te komen en belooft om altijd voor zijn kinderen en vrouw te zorgen.

Haar bericht kan rekenen op talloze condoleances steunbetuigingen.