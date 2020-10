Post Malone grote winnaar Billboard Music Awards

Ook kwam hij als grote winnaar uit de bus in de categorie rap, waar hij vier prijzen voor binnen harkte. Hij won de prijs voor beste rapalbum, -tour, -artiest en mannelijke rapartiest. Daarnaast was hij ook nog de beste Billboard 200-, Hot 100- en streamingnummer-artiest.

Niet alleen Post Malone, maar ook anderen pakten meerdere prijzen. Zo won Khalid vijf prijzen in de categorie R&B (waaronder beste artiest, album en nummer), kreeg Kanye West vier onderscheidingen voor zijn werk in het gospel-genre en pakte ook Lil Nas X met zijn hit Old Town Road vier awards. Daarnaast kregen zowel de Jonas Brothers als Billie Eilish drie prijzen.