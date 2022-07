Ricky Martin wint rechtszaak tegen neef

De Puerto Ricaanse zanger moest donderdag voor de rechter in Puerto Rico verschijnen, waar zou worden besloten of het straatverbod tegen hem moest worden verlengd. Dat werd eerder deze maand uitgevaardigd nadat een man Martin had aangeklaagd vanwege huiselijk geweld. De identiteit van de aanklager werd niet bekendgemaakt, maar verschillende media meldden dat het om de neef van Martin zou gaan, de 21-jarige Dennis Yadiel Sanchez. Dat zou Martins broer, Eric Martin, hebben vastgesteld.

„Net zoals we hadden verwacht, werd het tijdelijke straatverbod niet verlengd door de rechtbank”, laten zijn advocaten aan TMZ weten. „De aanklager bevestigde aan de rechtbank dat zijn beslissing om de zaak te seponeren zijn eigen beslissing was, zonder enige invloed of druk van buitenaf.” De aanklager deed „valse beschuldigingen met absoluut niets om ze te onderbouwen”, stellen ze. „We zijn blij dat onze cliënt in het gelijk is gesteld en nu verder kan met zijn leven en carrière.”

Ricky’s neef zou hebben beweerd dat hij een seksuele relatie van zeven maanden had met zijn oom. Die vatte het volgens hem niet goed op toen de relatie tot een einde kwam. Martin zou zijn neef hebben lastiggevallen na de breuk. Martins broer Eric vertelde in gesprek met The Latin Post dat Sanchez „mentale problemen” heeft en dat hij er zeker van is „dat zijn jonge familielid niet de waarheid vertelt.” Een van Martins advocaten noemde de beschuldigingen van incest in een verklaring aan Amerikaanse media „onwaar” en „walgelijk.”