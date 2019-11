Homo-erotische foto’s voor Rijksmuseum

Behalve om 21 foto’s (waaronder een zelfportret van de fotograaf en twee portretten van Hans van Manen zelf) gaat het ook om drie porseleinen borden met foto’s van bloemen. Er zijn ook enkele expliciet homo-erotische opnamen bij. Robert Mapplethorpe (1946-1989) maakte internationaal naam met zijn rauwe, onverhulde naaktfoto’s. Hij zag weinig verschil tussen het in beeld brengen van een bloem of een penis in erectie. De Amerikaan, wiens foto’s altijd haarscherp, perfect afgewerkt en uitgelicht waren, was een van de kunstenaars die o.a. de Nederlandse fotograaf Erwin Olaf inspireerde.

Bloemen van Mapplethorpe

De nieuw verworven werken zullen over een paar jaar deel uitmaken van een grote overzichtstentoonstelling van Amerikaanse fotografie van 1839 tot nu, die het Rijksmuseum op dit moment voorbereidt. Hans van Manen wilde de foto’s graag met warme hand schenken. „Zo bleef ik er zelf ook nog plezier aan en blijven de werken voor altijd bij elkaar. Ik heb er veertig jaar naar gekeken, nu mogen anderen er van genieten.”

Taco Dibbits is blij met de bijzondere schenking. „Mede dankzij weldoeners als zij kunnen musea hun collecties verrijken met topkunst die anders vrijwel onbereikbaar zou zijn.” Het Rijksmuseum bezat tot nu toe slechts een foto van Mapplethorpe. Dat is een portret van zangeres Patti Smith. De prijzen voor zijn (vroege) werk zijn al jaren zo hoog dat ze in feite buiten het bereik van het museum - dat al ruim 150.000 foto’s beheert, liggen.