Tweede Boos-aflevering The Voice passeert miljoenengrens

In de aflevering werd een opgenomen telefoongesprek tussen een vermeend slachtoffer en een contactpersoon binnen de productie afgespeeld. In dit gesprek werd duidelijk dat vier vrouwen, onder wie medewerkers, melding hebben gedaan van wangedrag van Rietbergen op de set van The Voice. Het is echter niet duidelijk of deze meldingen ook bij John de Mol terecht zijn gekomen.

De eerste aflevering over het vermeende misbruik achter de schermen van het programma werd in januari van dit jaar gedeeld. Tot nu toe is die video ruim 10,7 miljoen keer bekeken. In die uitzending deden negentien vrouwen tegenover Hofman hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, vijftien over een regisseur en twee vrouwen vertelden dat ze aangifte hadden gedaan tegen coach Ali B. Na de uitzending stapten nog meer vrouwen naar de politie.

Eind april werd bekend dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld naar aanleiding van deze aangiften. Het onderzoek loopt nog, heeft een woordvoerder dinsdag laten weten. Hij kan niet aangeven wanneer er meer duidelijkheid komt.