India rouwt om dood ’Nachtegaal van Bollywood’ Lata Mangeshkar (92)

Mangeshkar belandde vorige maand in het ziekenhuis nadat ze positief had getest op het coronavirus. Ze krijgt een staatsbegrafenis in Mumbai en er wordt een periode van nationale rouw afgekondigd. De vlaggen hangen dan in het hele land halfstok.

De Indiase president Ram Nath Kovind noemde het nieuws van het overlijden van Mangeshkar „hartbrekend” voor hemzelf en „miljoenen andere mensen over de hele wereld.” Premier Narendra Modi zei dat door het overlijden van de geliefde zangeres „een gat achterblijft dat niet gevuld kan worden.”

Ook Bollywood-sterren reageerden bedroefd. „Niemand kon zingen zoals zij”, zei actrice Hema Malini in de media. „Het is erg treurig dat ze is overleden.”