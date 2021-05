The Rock eert medewerkers in gezondheidszorg na vaccinatie

„Veel lof voor al onze eerstelijnsgezondheidsstrijders hier in de VS en over de hele wereld”, schrijft Dwayne, die ook meteen benadrukt dat we er nog niet zijn. „Hoe meer informatie ik krijg, hoe meer ik besef hoeveel werk er nog te doen is. Stap voor stap. Blijf doorgaan”, deelt hij met zijn 231 miljoen volgers.

In de Verenigde Staten zijn inmiddels meer dan 100 miljoen mensen volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Zo’n 40 procent van alle volwassenen heeft twee prikken gehad en kan volgens de lokale autoriteiten veilig zonder mondkapje naar buiten.