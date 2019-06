Bodycambeeld in zaak Jussie Smollett vrijgegeven

De beelden, te zien op de website van Variety, zijn gemaakt in het appartement van Smollett in Chicago. Twee agenten gingen in de ochtend bij de acteur langs, ongeveer zeven uur na de vermeende aanval. In het appartement was ook de manager van Smollett aanwezig. Hij introduceert Smollett aan de politie en vertelt de agenten dat de acteur erg aangedaan is.

De agenten vragen Smollett of hij het touw om zijn nek af wil doen. Smollett antwoordt dat hij graag wil dat de agenten het touw zouden zien. Hij vertelde de agenten ook dat hij is overgoten door bleekmiddel.

De videobeelden maken deel uit van het politieonderzoek naar Smollett. Aanvankelijk beschouwde de politie hem als slachtoffer, maar na verloop van tijd werd hij verdacht van het in scène zetten van de mishandeling. Op andere vrijgegeven beelden zijn de twee broers te zien die de politie aanvankelijk arresteerde als daders van de vermeende mishandeling.

Smollett werd eerder dit jaar zestien keerl aangeklaagd wegens het doen van een valse aangifte van een mishandeling. Het Openbaar Ministerie trok al die aanklachten een week later weer in wegens onvoldoende bewijs. Een speciaal aanklager gaat onderzoek doen naar de afhandeling van de zaak.