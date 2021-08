Eva van de Wijdeven stopt met acteren

„Ik was er wel al langer mee bezig”, vertelt de actrice, die onder meer bekend is door hoofdrollen in de series Dunya & Desie en A’Dam & E.V.A. „Maar soms heb je iets nodig om een patroon bij jezelf te doorbreken. Dat was Expeditie voor mij. Toen ik terugkwam, was het voor mij helemaal duidelijk dat ik een andere weg wilde inslaan.”

Van de Wijdeven zegde al twee films af om mee te doen aan het overlevingsprogramma. „En nu heb ik er pas nog drie afgezegd”, zegt ze terwijl ze lachend haar hand voor haar mond slaat. „Eigenlijk voelt het heel lekker. Spannend is het natuurlijk wel, maar ik sta er vol achter.”

De deelname aan Expeditie Robinson had ook te maken met haar 1-jarige zoon, vertelt Van de Wijdeven. „Ik wilde echt een nieuwe switch maken en zo ook een betere moeder zijn. Voor vertrek maakte ik wel goede afspraken met papa, zodat ik zeker wist dat het thuis goed zat terwijl ik weg was. Achteraf gezien is het zeker de juiste keuze geweest. Toen ik terugkwam, was m’n zoon ook heel blij om me weer te zien.”

Eva van de Wijdeven brak door met haar rol als Desie in de tienerserie Dunya & Desie. Populair werd ze ook dankzij de televisiereeks A’Dam & E.V.A., en verschillende prijswinnende films. Zo was ze te zien in de thriller Nachtrit en Alex van Warmerdams zwarte komedies De laatste dagen van Emma Blank, Schneider vs. Bax en Borgman. Laatstgenoemde werd voor een Gouden Palm genomineerd.