Anderhalf uur in de rij voor Boekenbal ’22: ’Bekijk het maar’

De wachttijden in de rij voor Escape liepen op zeker moment wel op tot anderhalf uur. Het werd sommige schrijvers echt te gortig. Zo meldde Antoinette Scheulderman, met partner Michel van Egmond auteur van de bestsellerbiografie Derksen, dat ze rechtsomkeert had gemaakt, ’Bekijk het dan maar’, twitterde ze verbolgen.

Schrijver Jamal Ouariachi, die na twee uur wachten eindelijk binnen was, vertrok alweer snel bij het constateren van de chaotische drukte in de Escape. „Kroeg in gedoken, wat een proleterige teringbende”, merkte de auteur van Herfstdraad - over de verschrikkingen van de woke-cultuur - grimmig op. Ook de gelauwerde auteur Connie Palmen, die normaal gesproken het licht uitdeed op het Boekenbal, zagen wij al voor middernacht haar jas aantrekken.

Het optreden van Dries Roelvink die ’Een beetje verliefd’ van André Hazes zong, had toen al de toon gezet. Ook de entree van influencers Bas Smit en Nicolette van Dam - zij schreven een boek over hoe leuk Nederland kan zijn - leek afbreuk te doen aan het ’elitaire’ en mystieke aura dat toch altijd een beetje om dit schrijversfestijn heen hangt. Mystiek was het allerminst: gewoon een bomvolle disco met lange rijen voor de toiletten.

Nicolette van Dam en Bas Smit schreven ook een boek en mochten naar het Boekenbal. Ⓒ ANP

Maar voor de minder grote kniesoren was het best Het was hoe dan ook een leuk contrast naast de stijlvol-brave ontvangst van Boekenweekauteur Ilja Leonard Pfeijffer met zijn moeder (zijn geliefde Stella was thuis in Genua gebleven), essayist Marieke Lucas Rijneveld (de dubbele namen waren dit jaar een pré), dichter Bart Moeyaert en de staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu. Bij de ingang van de disco werd iedereen verwelkomd door theatermaker Nina de la Parra, die ter plekke een podcast in elkaar draaide en daarvoor iedereen vroeg naar zijn of haar ’eerste liefde’, thema van deze Boekenweek.

Staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu tijdens een diner voorafgaand aan het Boekenbal, de traditionele opening van de Boekenweek. Ⓒ ANP

Onder anderen Hanna Bervoets, Raoul de Jong, Femke van der Laan, Splinter Chabot en Bregje Hofstede onderwierpen zich aan haar vragenvuur.

Voorzichtig geknuffeld

Het laatste Boekenbal dateert van 6 maart 2020, precies een week voordat corona het land lamlegde. Of het dit jaar weer een superspread-event was, zal nog moeten blijken. De gasten hadden vooraf wel een tijdslot gekregen voor binnenkomst, maar binnen was er van maatregelen totaal geen sprake meer. Er werd voorzichtig geknuffeld.

Kamerlid Pieter Omzigt - „ik heb ook een boek geschreven”- schudde alweer druk handen. Het was zijn eerste Boekenbal. Zijn kinderen hadden hem erom uitgelachen dat ’papa naar de disco’ ging, vertelde hij. De politicus bekende dat hij dagelijks heel wat pagina’s leest, maar altijd kamerverslagen en nooit romans. Ook zijn Haagse D66-collega’s Sigrid Kaag en Robbert Dijkgraaf liepen op de dansvloer rond.

Splinter Chabot was net als zijn vader Bart Chabot ook van de partij. Ⓒ ANP

Het Britse schrijversduo Nicci Gerrard en Sean French, dat als Nicci French thrillers schrijft, was er ook. „Nee, wij zijn niet elkaars eerste liefde. We waren al in de dertig toen we verliefd werden. Maar het gaat erom dat je elkaar laatste liefde bent, toch?”

Nicci Gerrard had speciaal voor de gelegenheid een roze pak van haar dochter geleend, dat haar uitstekend stond. Lang blijven kon het duo echter niet. Na hun feestelijke rodelopermomentje werd het koppel via de zijkant alweer weggevoerd richting de studio waar het praatprogramma Jinek wordt opgenomen. „We zijn daar eerst te gast. Misschien als we niet te moe zijn na het televisie-interview, storten we ons later nog in het feestgedruis.”

Bart Chabot vertelde glunderend dat hij recent weer een prijs in de wacht gesleept had, nadat hij eerder al de Jip Golsteijn-prijs mocht ontvangen. „Nu ben ik ook nog onderscheiden door Sociëteit de Witte in Den Haag.” Ondertussen liepen tal van collega’s de zaal in van Connie Palmen en Nelleke Noordervliet tot Toine Heijmans,, Yvonne Kroonenberg en Robert Vuijsje. „Er is veel kinnesinne in de literaire wereld”, aldus Chabot, die liever in de rock ’n roll wereld verkeert.

Connie Palmen hield het na korte tijd alweer voor gezien. Ⓒ ANP

Maand uitstel

Eigenlijk zou deze Boekenweek weer in maart plaatsvinden, maar de organiserende stichting CPNB koos voor een maand uitstel om er nog zekerder van te zijn dat coronamaatregelen niet meer vereist waren. De Stadsschouwburg - tegenwoordig Internationaal Theater Amsterdam ofwel ITA genaamd - kon de programmering daar niet op aanpassen: daar stond Hans Kesting met Judas al op het toneel. Maar het ontbreken van een zaalprogramma was eigenlijk wel een opluchting voor de gasten, die waren gekomen om bij te praten, te drinken en te dansen. CPNB-directeur Eveline Aendekerk begreep dat helemaal, zo bleek uit haar openingswoord, nadat Berget Lewis en Wouter Hamel een speciale versie van Pastorale hadden vertolkt.

„Twee jaar lang hebben we gedroomd van nieuwe tijden, van terug naar het oude normaal”, sprak Aendekerk vol emotie. „Die nieuwe tijden zijn aangebroken, maar normaal zijn ze niet: zeker niet in Oekraïne. Liefde is het ultieme antwoord op oorlog en haat. De liefde is onze escape, de nacht is van de liefde.” Mooie woorden, die luister werden bijgezet door de bekendmaking dat de CPNB per Boekenbalgast €5 aan Giro 555 doneert. Een ultiem excuus om los te gaan op de dansvloer.