David Beckham looft Victoria

David en kinderen Brooklyn (20), Romeo (17), Cruz (14) en Harper (8) moedigden Victoria enthousiast aan, zo is op Instagram te zien. „Veel liefde voor mammie vanmiddag, goed gedaan Victoria! We zijn zoals altijd weer trots op je”, schrijft de 44-jarige oud-voetballer bij een foto van hem en de kinderen. De voormalig Spice Girl postte zelf ook een aantal foto’s, waaronder een met dochter Harper. „Mijn nummer 1 gast!”

De modeshow vond plaats in het 19e-eeuwse Durbar Court in het hart van de British Foreign Office in Westminster. Victoria wilde met haar show tevens een gebaar maken om de Britse mode-industrie en het creatieve talent erachter te steunen, zo meldde ze op de uitnodiging. Naast haar kledinglijn lanceerde Beckham dit weekend ook haar eerste beautylijn.