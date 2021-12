Premium Het beste van De Telegraaf

Indringer wilde Queen Elizabeth doden, blijkt uit huiveringwekkende video

Door onze redactie

Ⓒ Getty Images. Inzetje: cover van The Sun vandaag.

De gemaskerde man die met een kruisboog het terrein bij Windsor Castle binnendrong, heeft volgens The Sun een huiveringwekkende video achtergelaten via Snapchat. De video is ook in hun bezit gekomen. Hieruit blijken de motieven van de man, die dreigde koningin Elizabeth te vermoorden.