Advocatenkantoor Van Doorne verwacht dat onderzoek The Voice maanden gaat duren

„We verwachten dat in het kader van het onderzoek veel interviews zullen worden afgenomen van voormalige deelnemers en van mensen die de afgelopen zeven jaar aan The Voice hebben meegewerkt”, schrijft ITV woensdag in een verklaring. „Veel mensen zullen meermaals worden geïnterviewd omdat de informatie die tijdens de verschillende interviews wordt verzameld, kan worden gecontroleerd en mogelijk bevestigd door anderen die erbij betrokken of aanwezig waren.”

Zowel vorige als deze week zijn gesprekken gevoerd met mensen die zich hebben gemeld met verhalen over ongepast gedrag bij The Voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior. Het kantoor en het Openbaar Ministerie (OM) en de politie doen onafhankelijk van elkaar onderzoek maar is er wel geregeld overleg, stelt ITV. Het onderzoek door Van Doorne kan volgens hen ’waarde toevoegen om te begrijpen wat er is gebeurd’. „ITV steunt het onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast is ITV van mening dat het bredere externe onderzoek van Van Doorne ook moet worden uitgevoerd, naar gedragingen in de shows rond The Voice of Holland die misschien niet strafbaar zijn in strafrechtelijke zin, maar niettemin ongepast gedrag zijn.”

Van Doorne roept nogmaals slachtoffers en getuigen op zich bij hen te melden, en raadt hen in het geval van een zedendelict ’ten zeerste aan hiervan direct aangifte te doen bij de politie’.