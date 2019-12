Hans Goedkoop stopt met Andere Tijden

De presentator vindt het na ruim 700 afleveringen tijd om het stokje over te dragen. Hans neemt overigens geen afscheid van de televisie of van geschiedenis. Hij blijft verbonden aan de geschiedenisafdeling van de NTR en gaat zich intensiever bezighouden met geschiedenisseries. Ook start de presentator volgend jaar met de voorbereiden voor een serie over de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

Astrid Sy is vanaf 29 januari te zien in Andere Tijden. De kersverse presentatrice heeft er zin in. „Als kind had ik al een fascinatie voor het verleden en niet voor niets ben ik daarom geschiedenis gaan studeren. Ik ben ervan overtuigd dat historisch begrip ons helpt de ingewikkelde wereld van nu beter te begrijpen. Het tv-programma Andere Tijden is daarom essentieel. Alhoewel ik moet toegeven dat het ook gewoon een stiekeme fantasie van mij was om het te mogen presenteren.”