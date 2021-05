De Druiventros: Rob heeft de dag van zijn leven

Chefkok Dennis (rechts) verandert in een echte aanjager als hij het concept van Rob mag uitvoeren. Ⓒ Screenshot Videoland

De competitie van de concepten nadert zijn ontknoping in De druiventros: d’r op of d’r onder. Er is al gekaasfonduet, en vorige week zagen we de voorbereidingen voor het all you can eat-concept van Rob. Dat mag de schoonzoon deze week testen op het grote publiek.