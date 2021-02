Kendall Jenner bevestigt relatie met basketballer

Er gingen al maanden geruchten dat de twee een setje waren, maar Kendall en Devin hielden zelf de lippen stijf op elkaar. Een bron wist eerder deze maand aan Entertainment Tonight te melden dat het stel erg close is geworden. „Er zijn aan beide kanten geen enorme verwachtingen of verplichtingen. Vooral Kendall heeft een volle agenda en brengt ook graag tijd door met familie en vrienden en Devin heeft daar veel begrip voor. Maar ze zijn in de afgelopen maanden dichter naar elkaar toegegroeid.”

Kendall was niet de enige in haar familie die zondag haar relatie bevestigde. Voormalig zwager Scott Disick, de ex van haar halfzus Kourtney Kardashian, deelde foto’s van een etentje met nieuwe vriendin Amelia Gray Hamlin, de dochter van acteursechtpaar Lisa Rinna en Harry Hamlin.