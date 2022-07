Bom tussen Bolland-broers opnieuw gebarsten

Premium Sterren

Opnieuw hit van Bolland & Bolland in Netflix-serie

De broers Rob en Ferdi Bolland doen goede zaken. Hun song Rock me Amadeus zal worden gebruikt in de Netflix-serie Stranger Things, laten zij maandag aan De Telegraaf weten. Eerder maakten zij al bekend dat hun hit In the Army Now in de versie van de rockband Status Quo in Netflix’ hitserie The Crown...