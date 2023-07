Kim Feenstra openhartig over moeite met zwanger worden

Op 16 oktober 2020 werden Feenstra en haar partner Stanley, de broer van Maria, ouders van zoontje Brooklyn. „Het was voor mij een moeilijk proces”, zegt Feenstra tegen RTL Boulevard. „Er veel over praten werkt altijd goed.”

In Kek Mama vertelde Feenstra over hoe moeilijk het was om zwanger te worden. „Een kindje krijgen ging niet zomaar, voordat we overgingen op ivf praatten we eindeloos”, aldus Feenstra. „Ik weet nog dat Maria zei: als het niet lukt, dan draag ik het kind voor jullie.”

Inmiddels wil Feenstra er al een tijdje een tweede kindje bij, maar over die gedachte voelt ze zich soms schuldig. „Er zijn ook mensen die nooit een kindje kunnen krijgen, ook met hulp van de medische wetenschap”, zegt Feenstra. „Dus ik voelde me schuldig: moet ik nou ook een tweede kindje willen?”