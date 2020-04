Linda de Mol momenteel ’heel erg smetvrezerig’

Normaal gesproken heeft Linda iemand in dienst om haar huis schoon te maken, maar nu doet ze het helemaal alleen. „Ik heb laatst voor het eerst in tijden een hele verdieping gestofzuigd. Dat is een hele work-out”, zo ondervond de presentatrice. „De transpiratie liep in stralen van me af. Ik heb natuurlijk een groot huis, wat ook wel fijn is omdat je een beetje de ruimte hebt om elkaar af en toe eventjes te ontwijken. Maar ik ben heel erg smetvrezerig momenteel.”

Linda probeert zichzelf ondertussen ook op andere vlakken bezig te houden. Ze moet naar eigen zeggen behoorlijk wennen aan haar lege agenda. „Ik ben gewend om eigenlijk altijd wel ergens mee bezig te zijn. Ik heb dat eerst ook vertaald naar mijn thuissituatie. Dus ik heb eerst alles gescrubd, onthaard en geschrobd. Ik heb inmiddels m’n kast helemaal op kleur hangen. Ik heb zelf granola gemaakt: ik heb nu genoeg tot 2021. Ik heb 16 liter pompoensoep gemaakt, dat ligt in de vriezer. En nu begint langzaam het moment te komen van... wat nu?”

Linda kan nog wel „een beetje werken.” „Ik zit elke dag nog met mensen te bellen en te mailen maar ja, meer dan twee uurtjes per dag is het niet.”