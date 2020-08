End of the F***ing World-producer krijgt geen BAFTA-beeldje en is woest

Still uit The End of the F***ing World. Ⓒ Netflix

De Britse producer Dominic Buchanan is ontzettend blij met het winnen van een BAFTA voor zijn serie The End of the F***ing World, eind juli. Tegelijkertijd schrijft hij volgens The Hollywood Reporter in een open brief aan de Britse Academy dat hij heel erg teleurgesteld en boos is over het feit dat hij er geen beeldje voor in ontvangst mocht nemen.