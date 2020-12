OG3NE geeft online tóch kerstconcerten

De shows vinden na sluitingstijd plaats op 18, 19 en 20 december en zijn niet toegankelijk voor publiek. Fans kunnen een kaartje kopen en thuis meegenieten. Elk concert wordt op een andere plek in de Winter Efteling opgenomen en duurt zo'n 70 minuten.

OG3NE ging na het annuleren van de shows in het M-Theater in Maastricht direct op zoek naar een mogelijkheid om toch kerst met de fans te vieren. "We zijn rond de tafel gegaan en al vrij snel kwamen we uit op streaming kerstconcerten. Juist in deze tijd wil je mensen een warm feestelijk gevoel geven en dat huiselijke, familiaire laten ervaren en daar gaan we echt voor zorgen", laten Lisa, Amy en Shelley weten.

Tickets zijn vanaf dinsdagavond te koop.