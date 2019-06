Oud-Guns N' Roses-drummer steekt zichzelf neer

Hulpdiensten kregen donderdagavond een melding van een steekincident in de woning van de 54-jarige Steven. Ter plaatse troffen ze de oud-drummer aan met een steekwond in zijn buik. Er zou niemand anders bij het incident betrokken zijn.

Adler worstelt al decennialang met een drugsverslaving. Zijn heroïneverslaving was ook de reden dat hij in 1990 uit Guns N' Roses werd gezet. Sindsdien verscheen hij in verschillende realityshows over verslavingen.