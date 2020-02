Londense geruchten: ’prins Harry bezoekt haarkliniek’

Voor de 35-jarige royal gaat het eerste deel van de uitdrukking ’een vos verliest wel zijn haren, niet zijn streken’ zeker op. Zijn dunner wordende kapsel heeft hij voor vertrek naar Amerika nog willen oppoetsen, zo gaan de geluiden. De insiders zeggen dat het niet alleen bij een adviesgesprek gebleven is: Harry zou zelfs al wat behandelingen hebben gehad om zijn haarbos voller te maken.

De kliniek waar hij naar verluidt al een paar keer gespot zou zijn, is de Londense topkliniek Philip Kingsley Trichological Clinic in de chique wijk Mayfair. In de omgeving van de kliniek praatten ze er dan ook volop over. „Harry’s bezoek heeft echt voor opschudding gezorgd, maar het verliep gesmeerd.” Op de website van de kliniek is dan ook de trotse tekst te lezen dat daar al acteurs, modellen, sporter én royals behandeld zijn.

Volgens het Duitse Gala zouden experts al langer opgemerkt hebben dat prins Harry zijn haar snel verliest, net als zijn broer William (37). Zij schrijven dat Harry sinds zijn huwelijk met Meghan in mei 2018 zijn kaalheid al bijna verdubbeld is. Maar dat mag ook geen wonder heten: zitten zijn erfelijke eigenschappen hem al niet mee, hij heeft sinds Meghan en Megxit vaak genoeg met zijn handen in het haar gezeten.