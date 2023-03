Acda en de Munnik definitief door als duo: ’We kunnen doen waar we zin in hebben’

„Het fijne van deze situatie is dat we kunnen doen waar we zin in hebben”, zegt De Munnik. Acda: „De druk is er absoluut af. Vind ik iets in een liedje een gekke zin, dan kan ik denken: fuck it, die laat ik staan. Ik hoef het aan niemand te verantwoorden. Als wij willen dat er geen refrein komt in een lied, dan komt dat er niet in.”

Het duo heeft er weer „ontzettend veel lol in”, stelt De Munnik. In eerste instantie wilden de muzikanten afwachten wat er zou gebeuren als ze een reünie van Acda en de Munnik zouden aankondigen, na in 2015 afscheid te hebben genomen van het publiek. Dat werd een succes: in totaal zijn alle zes Ziggo Dome-shows van het duo uitverkocht: op 26, 27 en 28 oktober en op 14, 15 en 16 december. Acda: „Ik had niet eens verwacht dat er eentje zou lukken. Dit is niet iets wat je voorspelt, of voorspellen kunt.”

Bekijk ook: Ook extra shows Acda en de Munnik in mum van tijd uitverkocht

Goed voelen

Ze zijn blij met de positieve reacties op hun terugkeer als duo. „Wat je veel hebt in deze tijd, is dat mensen alles aangrijpen om iets negatiefs te zeggen”, zegt De Munnik. „Dat is helemaal weggebleven.” Ook Acda krijgt veel positieve reacties. „Als ik me even goed wil voelen, dan ga ik de straat op”, lacht hij. „Dan fiets je langs een werkplaats en roepen die mensen dat ze het zo leuk vinden dat we terug zijn. Het leeft echt.”

Of na deze single ook een album volgt, is „nog niet zeker”, aldus Acda. „Maar het is wel zo dat als we samen zijn, wat we nu kennelijk weer elke dag zijn, dat er van alles groeit.” De Munnik: „De nieuwe single is een heel fijn liedje dat we gemaakt hebben in aanloop hiernaartoe. Er zijn intussen wel ideeën ontstaan van: dit zou ook een mooi nummer kunnen worden. We hopen in de Ziggo met nog meer liedjes aan te komen, maar we denken dat mensen vooral op oude liedjes hopen.”

Veranderd

Hoewel het samen weer als vanouds voelt, zijn Acda en De Munnik wel veranderd. „Ik denk dat we veel geduldiger zijn dan toen”, zegt De Munnik. „We staan rustiger in het leven, ik merk dat je elkaar veel meer gunt. Dat is ook belangrijk als duo, dat je het beste in elkaar naar boven haalt.”

En nu ’hoeft’ niets meer, zegt De Munnik. „Acda en De Munnik is onderdeel van ons geworden. Wij zijn niet meer onderdeel van Acda en De Munnik.” Acda: „Zo, die kan op een tegeltje.”

Het duo ging in 2015 na ruim 25 jaar uit elkaar. De zangers scoorden hits met nummers als Niet of nooit geweest, Het regent zonnestralen en Ren Lenny ren. De afgelopen jaren traden ze nog wel samen op met andere artiesten, onder meer bij De Vrienden van Amstel LIVE en The Streamers.