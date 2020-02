Wervelwind Tina Turner doorstaat iedere storm

Tina Turner (Nyassa Alberta), hier omringd door haar Ikettes. Ⓒ Foto Manuel Harlan

Het was ondanks de over het land razende storm Ciara stampvol in het Utrechtse Beatrix Theater zondagmiddag. Men had er kennelijk wel wat voor over om de Nederlandse première van Tina – Tina Turner de musical bij te wonen. En binnen ging het er al even stormachtig aan toe, met Nyassa Alberta die als de wervelwind Tina Turner over het podium raasde.