'Barbie' is een volwassen komedie vol Nederlandse verwijzingen

Wie van Barbieland naar de echte wereld wil reizen of terug, moet onder meer fietsend door de Hollandse bollenvelden, waar molens staan te wuiven met hun wieken. Het is niet de enige Nederlandse verwijzing in Greta Gerwigs Barbie, geïnspireerd op het gelijknamige speelgoed van fabrikant Mattel. Grossierend in vette knipogen naar alles en iedereen, lijkt de regisseur met deze komedie vooral op een volwassen publiek te mikken.