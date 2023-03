Premium Het beste van De Telegraaf

Olga Commandeur kreeg busongeluk in ’Race across the world’

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Olga stond te shaken na het ongeluk. Frank (r.) hield zijn hoofd koel. Ⓒ RTL

Ze hebben allebei een kunstknie, kunnen niet zo hard rennen en zijn de oudsten van de groep, maar vitale zestigers Olga Commandeur (64) en haar man Frank Maanders (62) zijn zeker niet voor een kleintje vervaard. In Race across the world (RTL4, 20:30 uur) reizen ze vanaf Mexico-City 14.000 kilometer over land en water in een poging als eerste van vijf BN’er-stellen het zuidelijkste puntje van Latijns-Amerika te bereiken.