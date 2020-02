’Harry en Meghan zijn verliefder dan ooit’

„Ze zijn verliefder dan ooit en ontzettend lief voor elkaar. Archie is hun prioriteit. Ze willen alleen maar voor hem zorgen en het gezin staat op de eerste plaats. Het is een gelukkig kind en hij lacht veel. Archie en Harry hebben zoveel plezier samen en Meghan is een geweldige moeder. Ze proberen als gewone ouders te leven”, vertelt een bron aan People. „Het zijn echte huismussen die het heerlijk vinden om samen met Archie en de honden te relaxen.”

Vrijdag werd bekend dat Harry en Meghan hun kantoor in Buckingham Palace hebben gesloten en hun personeel hebben ontslagen. Het gaat om vijftien medewerkers, die in dienst waren van de hertog en hertogin van Sussex. Ondanks dat ze geschokt waren door de beslissing, respecteerden de medewerkers naar verluidt de beslissing om naar Noord-Amerika te verhuizen wel. „Het team is zeer loyaal aan de Sussexes en begrijpt en respecteert de beslissing die ze hebben genomen. Ze zijn allemaal heel hecht en steunen elkaar. Het team is druk om de royals klaar te maken voor de toekomst en rondt nu de laatste dingen af.”