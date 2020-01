K-popgroep BTS gaat optreden op Grammy’s

Het is de eerste keer dat BTS optreedt tijdens de Grammy’s en het is ook de eerste keer dat een K-popact mag gaan optreden tijdens de ceremonie. De groep schreef al eerder geschiedenis, tijdens de Grammy-prijzenceremonie van vorig jaar. Ze waren toen de eerste K-popgroep die een prijs mocht uitreiken. De leden van BTS mochten toen de prijs voor het beste R&B album presenteren aan H.E.R. De boyband komt op het podium te staan naast artiesten als Ariana Grande, Aerosmith, Camila Cabello en Billie Eilish.

De aankondiging komt na veel speculatie van BTS-fans, die zichzelf ARMY noemen. Vorig jaar waren veel fans kwaad over het feit dat de groep geen enkele nominatie hadden binnengesleept bij de Grammy’s, ook al had de band erg veel commercieel succes. Ariana Grande plaatste een week geleden een foto van zichzelf met de leden van BTS op een trap, backstage bij de repetities voor haar eigen optreden. Het enthousiasme werd verder aangewakkerd toen bleek dat de band een optreden had in Los Angeles, waar de Grammy’s plaatsvinden, de dag na de awardshow.