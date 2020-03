Johan Derksen voelde zich niet serieus genomen door ziekenhuispersoneel

„Ik ben een beetje een lafaard”, bekent Johan maandagavond in Veronica Inside. „Ik loop al drie jaar met een liesbreuk, omdat ik me heb vertild bij het verplaatsen van een kast. En ik heb wel eerder een liesbreuk gehad, want wij tillen niet goed. Verhuizers doen dat vanuit hun knieën, maar wíj staan met de benen wijd te tillen.”

Maar Johan weet dat hij niet voor altijd met een liesbreuk kan blijven rondlopen en dus zal hij er binnenkort toch aan moeten geloven. Een eerder bezoekje aan het ziekenhuis heeft er echter voor gezorgd dat De Snor niet bepaald staat te springen om nogmaals onder het mes te gaan.

Klapvoet

„Het is helemaal niet pijnlijk, maar je krijgt dan zo’n ruggenprik... Eerst zo’n prikje voor de pijn en dan de echte ruggenprik. Maar die vent en zo’n zuster stonden daar te lullen over de vakantie. Dan denk ik: concentreer je even op die ruggenprik. Ik kwam vervolgens uit die operatie en ze hadden een zenuw geraakt. Ik heb toen een jaar een klapvoet gehad. Dan zet je je hak op de grond en dan klapt ie zo door. Is niet erg hoor, als je hier aan tafel de kost verdient, maar ben je toevallig de spits van Ajax, dan is het wel een probleem.

Al met al koestert Johan geen wrok jegens de artsen, maar de oud-voetballer hoopt wel dat het ziekenhuispersoneel de volgende keer iets meer oog voor hem heeft. „Dan denk ik: neem je vak serieus. Wat interesseert mij die fucking vakantie van die gasten? Laat ze mij even een goede ruggenprik geven. En ik vind het ook niet leuk dat je er helemaal bij bent. Want dan hangt er zo’n lamp boven je en dat is net een spiegel. Dan zie je zo’n snee in je buik. Dat is geen prettig gezicht.”