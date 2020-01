Koning Harald weer uit lappenmand

Harald houdt vrijdag audiëntie op het paleis. De koning ontvangt dan de ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten. Op maandag is er een lunch op het paleis.

Wel zijn alle afspraken op de agenda de komende dagen van Harald privé. De koning wordt pas volgende week zondag voor het eerst bij een openbaar evenement verwacht. Hij is dan van de partij bij het nationale kampioenschap skiën in Drammen.

Harald werd op 8 januari opgenomen in het ziekenhuis omdat hij last had van duizeligheid. De koning moest daar een week blijven en nam ook daarna nog rust. Zijn zoon kroonprins Haakon nam de taken waar en was tijdens Haralds afwezigheid de regent van Noorwegen.