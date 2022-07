Premium Het beste van De Telegraaf

Musicalster Nurlaila Karim voelde zich te oud voor droomrol: ’Ik had mezelf al afgeschreven’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Nurlaila Karim leeft als Tina Turner de musicalrol van haar leven. Ⓒ ANP/HH

Het was de allergrootste droom van Nurlaila Karim om ooit in een grote musicalproductie in de huid van de Amerikaanse zangeres Tina Turner te kruipen. „Eigenlijk was ik er te oud voor, maar ik rolde door de auditie heen en ben dolgelukkig dat ik haar liedjes nu mag vertolken.” De komende weken staat ze driemaal per week in het Beatrix Theater. „Dit is pas écht topsport bedrijven.”