Carole Baskin: ik maak geen grappen over vermiste man

De drie vrouwen en een voormalig assistente van Don stellen dat Carole ’medeplichtig’ is aan grappen die over de verdwijning van Don werden gemaakt tijdens Dancing With The Stars, waar de dierenactiviste dit jaar een van de deelnemers aan is. In de dansshow haalden de juryleden een populaire TikTok-video aan waarin drie mensen een dansje doen op een nummer waarin de spot wordt gedreven met de zaak. De dochters van Don nemen het Carole kwalijk dat ze niet heeft ingegrepen toen dat gebeurde.

Don Lewis wordt sinds 1997 vermist, en werd in 2002 officieel doodverklaard. In de docureeks Tiger King beschuldigt Baskins aartsvijand Joe Exotic haar ervan iets met zijn vermissing te maken te hebben gehad. Hij suggereert daarbij zelfs dat Carole haar echtgenoot heeft vermoord en zijn lichaam aan de tijgers in haar natuurpark heeft gevoerd.

„Ik heb nooit grappen gemaakt over Dons verdwijning, dat is al jaren een heel persoonlijk iets voor mij”, stelde Carole op Cameo, een site waar sterren ter betaling gepersonaliseerde videoberichten aan fans sturen. „Mensen vragen me hier heel vaak om daar iets over te zeggen en die verzoeken weiger ik altijd, want ik ga geen grappen maken over iets dat zo pijnlijk was voor ons allemaal.”