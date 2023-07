Kevin Spacey hoopt op eerherstel na vrijspraak seksueel wangedrag

Na de spraakmakende en langverwachte zaak tegen Kevin Spacey (64) is er woensdag in Londen eindelijk een vonnis geveld. De Amerikaanse acteur is vrijgesproken van alle negen aanklachten van seksueel wangedrag. Volgens Britse media brak hij in tranen uit toen het oordeel werd uitgesproken. Is dit een eerste stap naar het door Spacey gewenste eerherstel?

