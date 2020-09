’Joaquin Phoenix vernoemt zoontje naar overleden broer’

Alhoewel de acteurs zelf nooit veel openheid geven over hun privéleven, klapte de regisseur van documentaire Gunda zondag op het filmfestival van Zürich uit de school. Phoenix heeft de docu geproduceerd, maar was niet aanwezig bij een q&a. Kossakovsky zei daarover: „Hij heeft net een baby gekregen, een prachtige zoon die River heet, dus hij kan dit nu niet promoten.”

River Phoenix was de oudere broer van Joaquin. Hij was op zijn achttiende een van de jongste Oscargenomineerden ooit, voor zijn werk in Running On Empty. Hij kreeg ook veel lof voor zijn rol in My Own Private Idaho uit 1991. De acteur overleed op zijn 23e aan een drugsoverdosis.