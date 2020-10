Dizzee Rascal wil idool Paul McCartney achterna

Dizzee kreeg eerder deze maand een lintje van koningin Elizabeth en mag zich nu lid in de Orde van het Britse Rijk (MBE) noemen. „Het zorgt ervoor dat ik nog meer wil doen”, vertelt hij aan The Sun over deze onderscheiding. „Kijk naar Paul McCartney, hij zit al meer dan vijftig jaar in de muziek. Hij is 78 en het ziet er niet naar uit dat hij het rustig aan gaat doen”, vervolgt hij.

„Hij was een enorme popster. Met The Beatles maakte hij een aantal echt experimentele en coole dingen. Maar ook daarna heeft hij met zijn solocarrière zoveel gedaan. (...) Het is te gek. En hij is er nog steeds. Iedereen weet nog steeds wie hij is. Dat is het doel.”