Kritiek op J.K. Rowling na transgender-tweets

"Kleed en noem jezelf hoe je wilt", begon de schrijfster haar tweet. "Slaap met iedere volwassene die dat wil. Leef je leven in veiligheid en voorspoed. Maar vrouwen van hun baan afhouden omdat ze stellen dat sekse niet echt is? #IkverdedigMaya #Ditisgeenoefening."

Forstater (45) werkte als belastingexpert voor een Engels-Amerikaanse denktank. Op Twitter stelde ze dat transvrouwen niet op hun identiteitsbewijzen moeten kunnen zetten dat ze vrouw zijn. De werkgever van Forstater besloot daarop haar contract niet te vernieuwen. De zaak kwam uiteindelijk voor de rechter: die gaf de werkgever gelijk.

Geen bedreiging

Tot onvrede van onder anderen Rowling, die reageerde op Twitter. Dat Rowling het voor Forstater opnam, was echter weer tegen het zere been van onder andere Glaad, de Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. Tegen USA Today reageerde de belangenorganisatie dat Rowling - die volgens hen met haar boeken kinderen inspireerde samen een betere wereld te creëren - zichzelf nu op één lijn plaatst met een "antiwetenschappelijke ideologie die de menselijkheid van transmensen ontkent".

"Transmannen, -vrouwen en non-binaire personen zijn geen bedreiging", vervolgt Glaad. "Iets anders beweren, brengt hen simpelweg in gevaar."