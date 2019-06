Guus Meeuwis geeft stadionconcert voor kids

Het is voor het eerst dat Guus Meeuwis een junior versie van zijn concert geeft. In een interview met ANP vertelt de zanger dat hij al een paar jaar met het idee rondloopt. „We wilden al heel lang een show doen voor kinderen maar we wisten niet zo goed hoe. Tijdens een inspiratiedag bij de Efteling bedachten we: waarom vragen we de kinderen zelf niet wat ze willen? Zo werken ze bij de Efteling ook.” En zo is het Junior Managementteam in het leven geroepen. Het team, waar Guus’ jongste zoon Jules ook onderdeel van uitmaakt, heeft de laatste maanden regelmatig input gegeven over de invulling van het concert.

De show is daarmee iets anders dan een normale show. „Kinderen willen graag actief meedoen, ze willen vrij kunnen bewegen en dansen. Ook mochten ze meedenken welke gastartiesten ze graag willen zien. Zo is de keuze gevallen op Nielson en Kraantje Pappie.” De show is ook iets korter dan een reguliere show want ’kinderen hebben toch een iets kortere spanningsboog dan volwassenen’.

In het zonnetje

Guus Meeuwis hoopt dat het niet de eerste en de laatste keer is dat hij een show gaat geven voor kinderen. „Ik krijg er echt een grote glimlach van op mijn gezicht, ik hoop echt op herhaling.”

Komend weekend starten zijn Groots met een zachte G-shows en gaat Guus Meeuwis een mijlpaal tegemoet. Hij mag de twee miljoenste bezoeker van de concertreeks ontvangen. Tijdens de editie van 2019 zal de zanger dan ook zijn fans op een speciale manier bedanken. Iedere avond van zijn concert wordt een groepje fans met een bijzonder verhaal in het zonnetje gezet en toegezongen.

Volgend jaar viert Guus Meeuwis de jubileumeditie. Het is dan de vijftiende keer dat de concertreeks Groots met een zacht G wordt gehouden. Guus vindt het „een uitdaging” om iedere keer iets nieuws neer te zetten en te blijven verrassen. „Het is een kwestie van je ogen en oren openhouden en naar je publiek luisteren.”