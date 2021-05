Harrie Snijders bevestigt comeback in EOTB

Eerder was er al een silhouet te zien aan het einde van de vijfde aflevering, waarna de geruchtenmachine op volle toeren begon te draaien. „Dames en heren, zoals veel van jullie al hadden verwacht: ik zit in Ex on the Beach”, aldus de realityster.

Wanneer we daadwerkelijk iets van Harrie te zien krijgen is nog niet duidelijk. In aflevering zes was namelijk opnieuw de teaser te zien.

Het belooft in ieder geval spannend te worden, want met zijn vorige deelnames aan het programma bewees Harrie dat hij niet zomaar aan zijn bijnaam ’de dekhengst’ is gekomen: hij heeft er al heel wat bedgymnastiek-sessies op zitten.