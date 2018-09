Ruut Weissman niet op première eigen musical

Dat meldt de Volkskrant. Weissman kwam in opspraak nadat bekend werd dat de Vlaming Jappe Claes moest vertrekken bij Het Nationale Theater vanwege beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de tijd dat hij docent was aan de Amsterdamse Theaterschool. Weissman zou als artistiek leider van de opleiding op de hoogte zijn geweest van het gedrag van Claes, maar greep niet in. Ook zou hij zelf in die tijd met diverse studentes verhoudingen hebben gehad.

Vorige week werd op Facebook de actie #ikweiger gestart, waarbij artiesten als Karin Bloemen en Dick van den Heuvel opriepen de première van Fiddler on the roof te mijden zolang Weissman erbij betrokken is.