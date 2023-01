Kijkwijzer neemt klacht van maker Pietje Bell-film in behandeling

Schram wil dat de classificatie voor de film, die onlangs twee maal werd aangepast, weer alle leeftijden wordt, zoals tot de derde week van december het geval was. De filmmaker snapt niets van de nieuwe classificatie van 9 jaar en ouder die zijn familiefilm uit 2002 onlangs kreeg.

De keuring van Pietje Bell, die toentertijd bijna een miljoen bezoekers trok in de bioscopen, werd vlak voor de kerstdagen na enkele klachten over geweld veranderd naar 12 jaar en ouder. Dit zadelde de NPO, die de film traditiegetrouw in de kerstvakantie uitzendt, op met een probleem. De film stond geprogrammeerd in het jeugdblok Zapp, waar geen programma's voor 12 jaar en ouder in zitten. NICAM boog zich in de dagen na kerst over de nieuwe klachten die waren binnengekomen over de herkeuring en oordeelde dat de classificatie niet 12 jaar, maar 9 jaar en ouder moest zijn.

Schram vindt het oneerlijk en gek dat zijn film nu niet zou mogen worden bekeken door kinderen onder de 9 jaar. Pietje Bell is te zien op NPO Start, maar ook commerciële streamingdiensten als Netflix en Disney+.