Gordon wil zingen nooit meer loslaten: ’Dit is mijn heling’

De zanger en presentator dook vorige maand na vijf jaar weer in de studio en dat voelde zeer vertrouwd.

„Ik heb het zingen natuurlijk gemist. Het was wel even een emotioneel moment dat ik weer de studio in kwam”, vertelt Gordon in een video op Instagram. „Het voelt gewoon weer goed, alsof ik nooit ben weggeweest.”

De zanger besloot muziek toch weer een kans te geven. „Want dit hoort bij mij”, zegt Gordon. „Ik ben destijds gezwicht voor heel veel negatieve invloeden van buitenaf maar dat gaat me niet meer gebeuren, dit is mijn heling.”