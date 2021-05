NPO schrapt volgend jaar ook Blauw Bloed en Typisch

Het schrappen van de programma’s volgt ’in het licht van de brede programmavernieuwing’. „We zitten nu midden in de planning voor 2022, waarbij we werken aan het toekomstbestendig maken van onze programmering”, laat de NPO-woordvoerder weten. „We vernieuwen ons aanbod continu en daarbij volgen we het kijkgedrag van ons publiek.”

Om die reden wordt het geld van de tv verlegd naar on demand. „Dat is van belang omdat het publiek steeds meer on demand kijkt; zeker de middengroep van 20-49 jaar.” Ook de groei van omroepen als Human, PowNed en WNL maakt dat het omroepbestel op de schop moet.

Blauw Bloed is vanaf 2004 te zien op televisie. In het royaltyprogramma van EO worden de leden van het koninklijk huis van dichtbij gevolgd. Typisch, een documentaireserie van BNNVARA en EO, volgt mensen in een buurt ergens in Nederland. Volgens de NPO wordt er gekeken naar een alternatief voor Typisch. „We maken budget vrij voor het programma Noord-Zuid-Oost-West (Omroep MAX, red.) om regionale omroepen content te laten produceren”, aldus de NPO.